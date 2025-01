Tagasi 24.01.25, 12:45 Ajakirjanik automaksust: alguses paneb vanduma, aga harjutakse ära Kuigi autode registreerimis- ja aastamaks võivad sõidukiomaniku panna vanduma, siis pikas plaanis harjutakse sellega ära, rääkis autoajakirjanik Karl-Eduard Salumäe.

Rahulolematus ja pahameel automaksu eel oli suurem, kui lõppkokkuvõttes tulemus väärt on, tõdes autoajakirjanik. Fotol aasta autoks valitud Škoda Superb. Foto: Reuters/Scanpix

“Rahulolematus ja pahameel automaksu eel oli suurem, kui lõppkokkuvõttes see tulemus väärt on,” ütles Salumäe Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Elu läheb edasi, natuke on alguses ebamugav ja eelmise aastalõpu ostubuumi järel on kindlasti nüüd mõnda aega madalseis.”

Ajakirjanik osaleks aasta auto konkursi žüriis ning rääkis, kuidas aasta autot välja valitakse ning mille järgi ta oma eelistuse paika pani. Ka toob ta intervjuus välja aasta auto kandidaatide registreerimis- ja aastamaksud.

Vestles Ken Rohelaan.