Kasutatud elektriautode soetamiseks makstakse toetust

Uuest aastast plaanitakse Hiina elektriautodele Euroopa Liidu tollitariife. Aga mida see tegelikult tähendab? Mattias Goldmann Dagens Industris selgitab nii tarbijate kui tootjate seisukohti ning leiab, et osad hirmud on ülepaisutatud, osasid ohte ei tajuta ning levib üldse palju valearusaamu.