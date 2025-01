Tagasi 20.01.25, 15:28 Väiksemagi õnnetuse korral on lihtsam elektriauto maha kanda kui remontida Avarii korral on kindlustusfirmadel elektriautosid tihti lihtsam maha kanda kui remontida, sest parandusega kaasnev oht ja vajaliku tehnika puudus seab piirid.

Tavalisel automehaanikul jääb elektriautode hooldamisel või parandamisel üldjuhul oskustest vajaka. Foto: Andres Haabu

Ettevõtja ja autoekspert Rauno Sigur tunnistab, et elektriautode taas elluäratamisega kaasneb mitu probleemi. "Kui elektriauto satub õnnetusse, siis on päriselt seda ohtlik remontida. Sa võid saada elektrišoki. Ometi on järgmine probleem see, et ei ole olemas tehnoloogiaid, millega parandada neid akusid. Need on nii kallid, et kindlustusfirmal on tihti lihtsam auto maha kanda," rääkis Sigur.