Tagasi 07.02.25, 10:39 Hoiatus koduostjatele: lepingutesse on tekkinud kahjulikud tingimused Lepingutesse kipuvad ostjale kahjulikke tingimusi kirjutama arendajad, kelle ehitatud kodudega on rohkem probleeme tekkinud, rääkis advokaadibüroo Walless advokaat Angela Kase.

Müügilepinguga korralikult tutvumata võib koduostja jääda kehva olukorda. Foto: Liis Treimann

“Eks nende punktide mõte ongi pakkuda arendajale sellist vastutusest vabanemise võimalust, aga ma ütleks, et see kaitse on näiline, sest ma ei välista, et need tingimused ei pruugi kehtida,” rääkis Kase Äripäeva raadio hommikuprogrammis.