Tagasi 07.02.25, 12:10 Merko juht: kasvu tõi Leedu, Eestis on rasked ajad ees Esimest korda moodustas Leedu müügitulu üle poole Merko Ehituse kogu ärimahust ning just sealse majanduse õitsemine aitas Merko eelmisel aastal kasvada, rääkis börsifirma juht Ivo Volkov.

Merko Ehituse juhatuse esimees Ivo Volkov Arteri kvartali ehitusel. Foto: Andras Kralla

“Me teame, et Leedu on Euroopa absoluutselt kõige positiivsem riik ja vastukaaluks Eesti on kõige üks kõige nukramaid. Nii et kui me räägime, et ehitussektoril läheb kehvasti ja rasked ajad on ees, siis see kehtib eelkõige Eesti kohta,” rääkis Volkov Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus selgitas Volkov, miks maksab Merko Ehitus investeerimise asemel rohkem dividende, kuidas ta vaatab Merko aktsia kiirele tõusule ja mis on kõige olulisem soovitus, mille ta praegu oma juhtidele annab. Juttu tuli ka ehituse hinnast, kärbetest ja konkurentidest.

Küsis Viivika Rõuk.