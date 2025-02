Tagasi 11.02.25, 11:21 Äripäeva ajakirjanik: kirjutasime loo ahistamisest, et seda edaspidi ei juhtuks Äripäev avaldas ühe loo ahistamisest, sest see juhtus, lootuses, et seda ei juhtu edaspidi, ütles artikli kirjutanud Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

Pille Ivask. Foto: Erakogu

Ivaski sõnul on vaja ühest küljest vaja suurendada töökiusuga seotud teadlikkust. "Me oleme nendes lugudes meelde tuletanud, kui palju aega me tööl veedame. Mitte keegi ei vääri sellist töökeskkonda, nagu tuleb välja nendest tunnistustest," märkis Äripäeva ajakirjanik.

Ivask lausus, et näeb laiemalt töökiusu olukorra paranemist ning oleks ebaõiglane, kui sellised juhtumid jääksid rääkimata.

Pille Ivaskit intervjueeris Neeme Korv.