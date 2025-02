Tagasi PRO 12.02.25, 13:30 Ats Albre läks Nortalisse praktikale, kuid sai selle juhiks 15 aastat tagasi tarkvarafirmasse Nortal praktikale läinud Ats Albre ütles toona tulevastele kolleegidele, et saab nende juhiks. Nii läkski.

Ats Albre valiti 2023. aastal infotehnoloogia liidu juhiks. Foto: Andras Kralla

“Juhi juttude” saates on külas Nortal Eesti juht Ats Albre. Ta räägib sellest, mida on teekond eksperdist tippjuhiks talle õpetanud ja kuidas see võib nihu minna. Juttu tuleb ka sellest, kuidas tasakaalustada juhi entusiasmi uue järele ning inimeste soovi säilitada olemasolev, miks juhtimisteooriad alati ei tööta ja miks juhtimise tase peab olema kõrge.

Lisaks selgub saatest, kuidas panna kokku ja juhtida tugevat tulemust tegevat meeskonda, sest Nortal on korduvalt võitnud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse, Tööandjate keskliidu ning Kaubandus-Tööstuskoja korraldatud ettevõtluse auhinna konkursil aasta silmapaistvaima eksportööri ja ka aasta ettevõtte tiitli.

Saadet juhib Rivo Sarapik.

