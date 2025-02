Tagasi 27.02.25, 13:00 Kaval koht, kust kärpida: võita võib 30% ettevõtte kasumist Saates "Digitark äri" räägime olulisel ja praktilisel teemal: ettevõtte ressursside raiskamisest ja tühjadest kuludest.

Jari Kukkonen, Mare Timian ja Marti Arak. Foto: Andres Laanem

Arutame saate külalistega ressursitõhususe kriitilisi aspekte, tuues elulisi näiteid, kuidas näiliselt väikesed raiskamised võivad aastas kasvada suurteks summadeks. Külalised selgitavad, millised on Eesti ettevõtete suurimad raiskamiskohad, kuidas neid kontrolli alla võtta ja kuidas raiskamise probleeme ennetada või lahendada.

Alustame saadet mõtlemapanevate küsimustega. Üks tilkuv kraan võib aastas raisata kuni 10 000 liitrit vett. Kui lisada siia tühikäigul töötavad masinad, öösel põlevad tuled ja ebaefektiivsed protsessid, kaotavad Eesti ettevõtted aastas miljoneid eurosid hooletuse ja raiskamisega. Seega, kui palju maksab teie ettevõttele üks tühjalt põlev lamp aastas? Või kontorimasinad, mis töötavad ööpäev läbi ooterežiimil?

Uurime saates ka andmete rolli ettevõtte kulude juhtimisel – kuidas ja milliseid andmeid koguda, nende kvaliteeti tagada ning kuidas neid efektiivselt kasutada ressursside optimeerimiseks ja kulude vähendamiseks. Küsime sedagi, kui palju võidaks näiteks üks Eesti väikeettevõte rahaliselt, kui ta vaataks üle kõik oma protsessid ja tõhustaks ressursikasutust. See summa on sedavõrd muljetavaldav, et paneks iga ettevõtja kukalt kratsima ja lahendusi otsima.

Räägime ka tehnoloogia võimalustest ressursikasutuse monitoorimisel ja parendamisel. Saate lõpuosas küsime, kas ja kuidas saaks luua konkurentsieelist läbi ressursitõhususe.

Saates on külas Marti Arak DeltaE inseneribüroost ja EBS-i juhtivõppejõud Jari Kukkonen, kes on Lean-metoodika ekspert. Saadet juhib Mare Timian, Äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht.