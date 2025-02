President ei nõustu, et Ukraina on USA-le võlgu

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et on valmis tagasi astuma, kui see tagaks rahu tema sõjast räsitud riigile. Ta ei nõustu aga Donald Trumpi väitega, et Ukraina on juba antud sõjalise abi eest USA-le 500 miljardit võlgu.