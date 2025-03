Tagasi 04.03.25, 13:54 Investor Toomase tund: tehnoloogiahiidude võidukäik sama tempoga ei jätku Saates “Investor Toomase tund” lahkasid börsiajakirjanikud USA tehnoloogiasektori suurt sula ning kuhu võiks ettevaatavalt suuna võtta. Lisaks tuli juttu ka kodubörsi dividendidest.

Senised gigandid ei saa lõputult kasvada, leidsid börsiajakirjanikud. Foto: Liis Treimann

USA tehnoloogiasektori praegune langus tuleneb suuresti emotsioonidest ja ettearvamatust Trumpist, mistõttu on investorid ettevaatlikumad, rääkisid börsiajakirjanikud Jana Saarkoppel ja Kaspar Viira. Saarkoppeli hinnangul on seetõttu suurima languse teinud just AI-ga seotud aktsiad, mis olid kiire tõusu järel pakkunud investoritele võimalust kasumit võtta.