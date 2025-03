Tagasi 11.03.25, 08:41 Automüüja: märts tuleb eelmistest kuudest parem, aga kasum kannatab Märtsikuu müüginumbrid tulevad jaanuarist ja veebruarist paremad, aga ette on juba näha, et kasum saab löögi, ütles Toyotasid müüva Elke Tallinna tegevjuht Raido Rosenfeld.

Toyotasid müüva Elke Tallinna tegevjuht Raido Rosenfeld. Foto: Elke

Rosenfeld rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et müüginumbrite järgi on varem populaarsemad mudelid endiselt esiotsas, kuid muutust on näha raskemate sõidukite müügis.

Lisaks avaldas Rosenfeld oma ootused uuele valitsusele.

Raido Rosenfeldi intervjueeris Mai Kroonmäe.