Tagasi 13.03.25, 16:00 Kasulik kuulamine: mida rääkida meediaga, kui ettevõttel on käsil kohtuasi „Teabevara tunnis“ räägime kohtulahendite ja pooleliolevate kohtuasjade käsitlemisest avalikkuses. Kui palju peaks avalikkus teadma pooleliolevatest vaidlustest?

Vasakult: Merili Laansoo ja Eve Noormägi. Autor: Andres Laanem

Millal on õigustatud meedia kaasamine ja millised riskid sellega kaasnevad? Need küsimused on viimastel kuudel taas tähelepanu keskmesse tõusnud mitmete laialt kajastatud kohtuasjade valguses.

Teema on oluline ka ettevõtjatele. Kui ettevõttega seotud kohtuvaidlus jõuab avalikkuse ette, võivad tagajärjed olla ulatuslikud – alates mainekahjust kuni ärisuhete purunemiseni.

Stuudios on advokaadibüroo Lindeberg advokaadid Merili Laansoo ja Lauri Talumäe. Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi.