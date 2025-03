Tagasi 21.03.25, 10:56 Raul Rebane: Euroopa plaanid tekitavad Venemaal paanikat ja hirmsat viha Venemaa ja Lääne vahel on ilmselt alanud külm sõda ja uus võidurelvastumine, mida on võimalik võita vaid majandussõjaga, rääkis kommunikatsiooniekspert Raul Rebane.

Kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Foto: Raul Mee

“Kui jõuvahekorrad muutuvad selliseks, et Putin tunnetab, et tema vastas on pehmod, keda on võimalik vallutada, siis muutuvad suvalised vallutused vältimatuks. Kui ta tunnetab jõudu, et võib-olla praegu ei saaks jagu, siis ehk seda ei juhtu,” arutles Rebane. Samas lisas ta, et Putin võib väga suuresti oma hinnangutes eksida, mida on näidanud Ukraina sõda.

Samas on juba praegu tekitanud Euroopa relvastumise plaanid Venemaal parasjagu paanikat ja hirmsat viha, viitas Rebane. See näitab, et me liigume õiges suunas. “Ja see, et Kaja Kallast viimase piirini sõimatakse – ja teda sõimavad veel spetsiaalsed inimesed ja iga päev, mis on päris tore – näitab, et ta teeb midagi seal õigesti,” rääkis Rebane.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis arutles ta, mida saab välja lugeda rahukõneluste käigust, mis on USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa liidri Vladimir Putini põhilised eesmärgid ning mis viitab, et Trump võib oma valijate ootusi Ukraina sõja osas valesti hinnata.

Küsis Igor Rõtov.