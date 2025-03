Tagasi 26.03.25, 16:48 Indrek Lepik: Euroopa maksab samade relvade eest rohkem kui USA Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik ütleb, et Euroopa ebaefektiivne hankeprotsess pidurdab meie taasrelvastumise arengutempot.

Saates toob Indrek Lepik välja, et kui Euroopal tuleb järgneva kümne aasta jooksul sõdida, siis praegune Euroopa kaitsetööstuse tempo pole piisav, et vaenlast heidutada või usutavalt taasrelvastuda. Foto: AFP/Scanpix

Lepik ütleb, et Euroopa igal 27 liikmesriigil on oma hangete käik, omad eelistused relvasüsteemide hankimises ja muud reeglistikud, mille järgi asju aetakse. „Mis viib selleni, et kui me kulutame võrdväärselt näiteks ameeriklastega, siis me saame selle raha eest vähem,“ nentis Lepik.