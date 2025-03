Tagasi 29.03.25, 12:14 Juhid kipuvad üht igapäevast, kuid valusat ohtu alahindama Infoturve pole IT-osakonna mure, vaid juhtimisküsimus, mis puudutab otseselt iga ettevõtte juhtkonda ja kõiki töötajaid, selgitab KPMG infoturbe teenuste juht Mihkel Kukk saates "Juhtimisaudit".

Mihkel Kukk ja Helen Klettenberg Foto: Rain Jüristo

Küberrünnakud ja andmelekked on muutunud igapäevaseks ohuks, mis võivad halvimal juhul viia ettevõtte maine ja rahalise seisu kriisi. Aga kuidas peaks juht reageerima, kui ettevõtet tabab infoturberikkumine ja kuidas kriisiolukordi ennetada?

"Kui loetleda ettevõtteid, kus infoturbega on hästi, jääb kahe käe peal näppe ülegi," märgib Mihkel Kukk. See tähendab, et paljud ei pööra infoturbele piisavalt tähelepanu enne, kui on juba liiga hilja. Juht peab aga oskama hinnata oma ettevõtte infoturbe hetkeseisu ka ilma süvatehniliste teadmisteta. Selleks on oluline küsida õigeid küsimusi IT- ja infoturbemeeskonnalt ning märgata varajasi hoiatusmärke, mis viitavad riskidele.

"Kui infoturbesse ressursse täna paigutatud ei ole, on juba halvasti," rõhutab Kukk.

Infoturve ei ole pelgalt tulemüüride ja keeruliste IT-süsteemide küsimus, see hõlmab ka töötajate teadlikkuse tõstmist. Juhtkond peab tagama, et infoturbe põhimõtted jõuavad kõigi töötajateni ja ettevõttes on paigas miinimummeetmed, mis aitavad riske maandada.

Kuula "Juhtimisauditi" saadet ja saa teada, kuidas oma ettevõtte infoturvet tõhustada. Stuudios on KPMG infoturbe teenuste juht Mihkel Kukk, saadet juhib juhtimiskonsultant Helen Klettenberg.