Tagasi 29.03.25, 09:33 Margus Tsahkna: Trump arvab, et teeb Putinist enda liitlase Hiina vastu Välisminister Margus Tsahkna kohtus äsja Washingtonis USA esidiplomaadi Marco Rubioga. Tema sõnul on selge, et Ameerika poliitika on põhimõtteliselt muutunud.

Foto: Dmitri Lovetsky

"See on uus reaalsus, täiesti uus poliitkultuur ning see nõuab meilt eelkõige külma närvi," selgitas Tsahkna "Äripäeva arvamusliidri" saates.

Välisministri sõnul on oluline, et ajal, mil Washingtonis ei mõelda kaugeltki sellistes raamides, nagu me oleme varem harjunud, tuleb leida võimalusi, kuidas oma seisukohad Trumpini viia.

Ehkki Ukraina sõda on Eesti jaoks keskne küsimus, mängib see ameeriklaste jaoks kõrvalist rolli märksa suuremas pildis. Ja selle suure pildi tõttu on Trump püüdnud ka Putiniga suhteid soojendada.

"Kindlasti pole Trumpi mingi Venemaa fänn," rõhutas Tsahkna siiski. Suhe Venemaaga on oluline Hiina tõttu.

"Trump võib arvata, et Venemaa tõmbamine majanduslike sidemete kaudu enda juurde, vähendab venelaste sõltuvust Hiinast ja seega saaks ta endale ühe liitlase Hiina vastu juurde. Aga ausalt öeldes ei pea seda keegi väga realistlikuks."

Intervjuus selgitas välisminister, kuidas on olukorraga kohanenud Euroopa, olles teel tagasi Eestisse väisanud ka Berliini. Samuti selgitas Tsahkna, milliseks kujunevad Euroopa ja USA suhted edaspidi.

Intervjueeris Indrek Lepik.