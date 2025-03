Tagasi 31.03.25, 14:01 Elektroonikatööstuse Éolane uus juht: mitu tehast on müügis Mullu suvel alustas elektroonikatööstuse Éolane Tallinn tegevjuhina Redrik Rahu. Kuidas ta sattus uude rolli ja kuidas on möödunud kaheksa kuud tippjuhina, kuuleb saatest “Tööstusuudised eetris”.

Éolane Tallinna tegevjuht Redrik Rahu. Foto: Harro Puusild

Redrik Rahu tunnistab saates, et juhina on ta juba pidanud tegema ka ebamugavaid otsuseid ja koondama osa oma töötajatest. Ta räägib saates ka ettevõtte käekäigust ja tarneahelatest ning selgitab, kuidas geopoliitika ettevõtet mõjutab. Juttu on ka grupi otsusest müüa Prantsusmaa ja Maroko tehased.

“Meie Prantsuse ja Maroko tehased on müügis, omanikud otsustasid jätta endale vaid Tallinna, Hiina ja Malaisia operatsioonid. Sisuliselt on grupp pooldumas ja sellega seoses kaasneb ka mulle tugev vajadus teha konkreetseid tegevusi,” avab Rahu praegust olukorda.

Küsimusele, kuidas elektroonikatööstus tunneb end praegu Eesti majanduskeskkonnas, vastas Rahu, et tegelikult on tunne hea. “Kui võrdleme end teiste Balti riikidega, siis see, kui palju on Eestis EMS-ettevõtteid (electronics manufacturing services ehk elektroonika tootmisteenust pakkuvad ettevõtted – toim), on muljetavaldav,” märgib ta.

“Eestis on kvalifitseeritud tööjõudu. Jah, seda on vähe, aga tööjõud on kõrgetasemeline. Seda tööstust saab teha tugevate inseneridega,” tõi ta välja positiivse poole. “Teine pool on meie majanduskliima. Mulle meeldib öelda, et meil pole kriise, vaid uus reaalsus. Meil on muutlik keskkond, VUCA-t on palju. Selles maailmas tuleb toimetada ja ma tahaks loota, et meil ei tule halbu üllatusi, mis palgasurvet suurendavad, sest oleme oma palgataseme tõttu ka päringuid kaotanud,” sõnas Rahu ja lisas, et Eesti ei ole enam odava tööjõu maa.

