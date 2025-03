Tagasi 31.03.25, 14:00 Mall Hellam: Trumpi aeg nõuab meilt selgroogu Ajal, mil USA lõpetab abiprogramme ja võtab ära toetust vaba sõna levitajatelt, tuleb vabakonnal näidata, et suudame demokraatlikke väärtusi kaitsta, rääkis 35 aastat tegutsenud Avatud Eesti Fondi (AEF) juht Mall Hellam Äripäeva raadios.

Avatud Eesti Fondi juht Mall Hellam. Foto: Erakogu

“Vabakond, kodanike omaalgatus, on ühiskonna üdi ja selgroog. Nüüd on vabakonna asi demokraatliku õigusriigi väärtusi kaitsta, me ju mäletame, kuidas seda tehti,” ütles Hellam Äripäeva raadio hommikuprogrammis.