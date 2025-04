Eesti elektriidud panevad põrandad ja autod raha teenima

Elektri börsihind pakub tarbijale lõputult võimalusi kiruda, kuid mitmele Eesti idufirmale on see äri aluseks.

Saates „Ükssarvikute kasvulava“ arutlevad energiasektori idufirmade Themo kaasasutaja Madis Uuemaa ja Volton Technologies kaasasutaja Tristan Agur energiasektori hetkeseisu ja tuleviku üle.

Themo pakub teenust, mis aitab majutusasutustel, majaühistutel ja ka eraisikutel elektrikulusid kokku hoida ja lisaks ka teenida tulu elektriküttega põrandatest, mida kasutatakse elektrivõrgu tasakaalustamiseks.

"Me muudame need elektriküttesüsteemid mitte ainult elektrikulu allikaks, vaid me aitame nad muuta sulle rahateenimismasinaks," selgitas Madis Uuemaa