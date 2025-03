Hiljuti avaldas Äripäev artikli „Vanal trikil lips läbi: firmat maha müües enam nii lihtsalt tulumaksust ei pääse“ . See puudutas olukordi, kus füüsiline isik soovib müüa talle kuuluva vara ning teeb seda mitte otse, vaid läbi oma osaühingu. Kui 12 aastat oli selge, et nii on lubatud teha, siis nüüd on maksu- ja tolliamet oma seisukohta muutnud ning hakanud sellelt maksuraha koguma.