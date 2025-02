Tagasi 14.02.25, 11:57 Ekspert: kas maksupoliitika röövib Eestilt konkurentsieelise? Kui ettevõte otsustab Eestist lahkuda, pole põhipõhjus maksutõus, vaid laiem probleem: regulatiivne keskkond läheb keerukamaks, ettevõtlusvabadus väheneb, riigi üldine sekkumine kasvab, kirjutab advokaadibüroo Cobalt maksuõiguse valdkonna juht Tõnu Kolts.

Advokaadibüroo Cobalt maksuõiguse valdkonnajuht Tõnu Kolts. Foto: Erakogu

Viimaste aastate maksupoliitilised muutused on tekitanud ettevõtjates, investorites ja ühiskonnas üldisemalt ärevust. On selge, et Eesti maksukeskkonna maine on saanud löögi ning ettevõtlusmaastikul on tekkinud teatud ebakindlus.