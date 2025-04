Riigi Kinnisvara erastamine toob raha piskuga, ent sisulist kahju kamaluga

Riigi Kinnisvara erastamise arutelud on iseenesest väga teretulnud ja tervislik, kuid enne seda tasuks esitada kaks küsimust: mis on eesmärk ja mis on alternatiivid, sõnas Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esimees Tarmo Leppoja.

“Viimasel ajal on räägitud Riigi Kinnisvara erastamisest eesmärgiga hoida riigi kulusid kokku,” märkis Tarmo Leppoja Äripäeva raadio saates “Kinnisvaratund”. Tema sõnul on üks võimalus riigi kinnisvara haldamisel, et iga asutus haldab oma kinnisvaravara ise. Nõnda see oli ka enne Riigi Kinnisvara loomist 20 aastat tagasi. Tõtt-öelda on ka nüüd riigi käes päris palju objekte, mille haldaja ei ole Riigi Kinnisvara. “Teine alternatiiv on erastamine,” tõdes ta. “Siis riik ei ole kinnisvara omanik, vaid rendib pinda eraturult.” Keskendudes sellele, avas Leppoja lähemalt, millest Riigi Kinnisvara hallatav kinnisvara koosneb.