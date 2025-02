Riigi Kinnisvara eesmärgid on paigas: “Kulude kokkuhoid on päris oluline”

Riigi Kinnisvara ASil on järgmisteks aastateks viis suuremat eesmärki, mis puudutavad nii arendust, planeerimist kui ka kinnisvara korrashoidu. “Kulude kokkuhoid on päris oluline,” tõi RKASi juht Tarmo Leppoja välja ühe fookuse.

Üks fookuseid on kindlasti vähendada kulusid ja ehitada säästlikumalt, ütles Leppoja. Kui peaks tekkima valikukoht, kas eelistada renoveerimist või uue ehitamist, siis langeks valik esimese kasuks, märkis ta.

Lisaks rääkis Riigi Kinnisvara haldusteenuste direktor Karel Aasrand, kuidas on läinud koostöö kinnisvara haldus- ja korrashoiuettevõtetega, kes vahepeal on kurtnud, et koostöö ei suju.