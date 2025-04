Tagasi 04.04.25, 08:55 Kiivramees: USAst põgenev raha võib Saksamaale ralli tuua Paistab, et USAs ei hakka määramatus vähenema, kuid samal ajal on Saksamaa teinud mitmeid samme, mis võib investorite huvi Euroopa suurima majanduse vastu tõsta, rääkis LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees.

LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees Foto: Liis Treimann

Samas on Euroopa ettevõtted pikalt stagneerunud ja aktsiaturgudel raha vähe. “Euroopa turud on väiksed ja ebalikviidsed võrreldes USAga ja kui Euroopa investorid isegi grammikese raha USAst koju toovad, peab sellel olema ikka väga-väga suur mõju,” rääkis Kiivramees Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Kiivramees selgitas, miks on investorid seni Euroopa turgude potentsiaali alahinnanud ja miks see nüüd muutuda võib. Seejuures tõi ta välja, milliste investeeringute poole on ta LHV fondidega Saksamaal vaadanud ja millised turud võiksid veel USA nõrgenemisest võita. Juttu tuli ka kulla hinnast, kuhu LHV pensionifondid on pikalt panustanud.

Küsis Viivika Rõuk.