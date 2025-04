Tagasi 12.04.25, 06:00 Eesti eksportija ei vii ebakindluse tõttu uut toodet USAsse Nutiaedu tootev Click & Grow teeb poole oma käibest USAs. Tollide tõttu on aga laienemine kahtluse all.

Kaubandussõja tõttu Click & Grow’ uus toode ilmselt USA turule niipea ei jõua.

Foto: Andras Kralla

"Meil oli plaan tuua sel aastal turule kaks uut toodet," selgitas saates "Äripäeva arvamusliider" ettevõtte tegevjuht Mart Tõevere . "Selle ebakindluse tõttu lükkame ühe kindlasti järgmisse aastasse, teisega tuleme välja ilmselt sügisel. Aga ilmselt valitud turgudel ehk tõenäoliselt mitte Ameerikas."

Click & Grow teeb poole oma käibest USAs ning San Franciscos on neil ka kontor. Ent tollide puhul pole sellest abi, sest seal loeb müüdava kauba päritolu.

"Meil on kaks kaubagruppi: nutiaiad, mida me toodame enamuses Hiinas, ja taimed, mida toodame Eestis," selgitas Tõevere.

Kui Euroopa Liidu suunalised kõrgemad tollid on kolmeks kuuks külmutatud, siis Hiina suunas on tollimäärad tõusnud juba kõrgelt üle 100 protsendi. Tõevere sõnul on neid aga praegu päästnud see, et nutiaedadele kehtib tollikood, mis on maksuvaba.

Ebamäärasus on aga sedavõrd suur, et tulevikuplaanides vaadatakse praegu veel kõige olulisemast eksporditurust kaugemale.

"Me vaatame praegu rohkem Austraalia ja Lähis-Ida poole, ehkki Ameerika on suur ja meie jaoks arvestatav turg."

Intervjuus selgitas Tõevere, kuidas ettevõte nii keerulisel ajal üldse plaane teeb ja kuidas kasutatakse ära järgmist paari kuud, mil tollimäärad on veel madalad.

Intervjueeris Indrek Lepik.