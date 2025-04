Tagasi 16.04.25, 14:00 Selveri omaenda logistikakeskus: 15 aastat mõeldud ja siis tehtud Selveri plaanist luua oma logistikakeskus on Eestis räägitud juba üle 15 aasta. 2023. aasta septembris loodi selleks aga eraldi ettevõte NG Logistics ning poolteist aastat hiljem on keskus püsti, ligi 140 uut inimest tööle värvatud ning välja õpetatud.

NG Logisticsi juhatuse liige Mario Kõiv „Logistikauudised eetris“ saate salvestusel.

Foto: Tõnu Tramm

Kuidas uut logistikakeskust nullist sajani käima lükata, rääkis saates „Logistikauudised eetris“ ettevõtte tegevjuht Mario Kõiv.

Ehkki NG Logistics on osa NG Kapital grupist, kuhu kuulub palju erinevaid ettevõtteid ning tema emaettevõte on hoopis jäätisetootjana tuntud Balbiino, sai selle loomine alguse siiski samasse gruppi kuuluva Selveri vajadusest võtta kogu logistika oma kontrolli alla.

„Oma logistikakeskus on ainuvõimalik lahendus, kui tahta teha investeeringuid ja arendusi, mida teenusepakkujad ei ole arusaadavalt valmis tegema. Nüüd on meil vabadus arendada süsteeme, mis vastavad just meie vajadustele ja ettevõtte äristrateegiale,“ tõi Mario Kõiv välja peamise põhjuse, miks logistikateenuste sisseostmine lõpetati.

Asukohavalikul oli kaalumisel kaheksa piirkonda, millest lõpuks otsustati Lasnamäe ja Maardu vahelise piirkonna kasuks, täpsemalt valiti Vana-Narva maanteega ristuv Paemurru tänav. „See koht pakub head ligipääsu meie töötajatele, kellest suur osa elab Lasnamäel, samuti sobis kõige paremini ka logistikakeskuse muudele nõudmistele,“ lausus Kõiv.

Suuresti just tänu sellele polnud ka töötajate leidmine nii keeruline, nagu arvata võinuks. Pigem vastupidi. „Oli juhuseid, mil mees tõi naise töövestlusele ja küsis siis, et kas mina saaksin ka kandideerida? Ehk inimeste huvi meile tööle oli väga suur, küll aga oli suur väljakutse nende koolitamine olukorras, kus keskust alles ehitati ja reaalset praktikat polnud võimalik pakkuda,“ nentis Kõiv. Lõpptulemusena andis see neile aga idee luua NG Akadeemia, kus järjepidevalt uusi talente koolitatakse ja mis tagab erinevatel tasemel spetsialistide olemasolu ka tulevikus.

Milliseid uusi tehnoloogilisi lahendusi uue keskuse rajamisel kasutusele võeti, mida saanuks teha teisiti ja millised on NG Logisticsi tulevikuplaanid, sellest saates põhjalikult räägitaksegi. Ühtlasi saavad vastuse küsimused, mida eelmisel nädalal toimunud konverentsil „Laoseis 2025“ osalenud Mario Kõivu käest küsisid, kuid mis toona ajapuudusel vastamata jäid.