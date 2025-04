Tagasi 21.04.25, 14:00 Kuidas anda tagasisidet nii, et inimene tahab homme teisiti teha? Saates "Teeninduse teejuht" keskendume juhtimispraktikas igapäevasele, ent sageli alahinnatud tööriistale – tagasisidele. Kuidas muuta see kohustuslikust formaalsusest tõeliseks dialoogiks, mis loob usaldust ja viib edasi?

Juhtimiskoolitaja ja coach Ruti Einpalu, saatejuht Maarit Eerme ning Tele2 Eesti klienditoe tiimijuht Risto Kuuskla.

Foto: Äripäev

Vestlusest selgub, et hea tagasiside on aus, hooliv ja selge ning tõeliselt mõjus ainult siis, kui see toimub usaldusliku suhte pinnalt. Arutletakse, miks traditsiooniline tagasiside andmine võib mõjuda suhet kahjustavalt ning kuidas edasiside – tulevikku suunatud ja võimalustele keskenduv suhtlus – võib olla sobivam tee eduni.

"Me ei taha tegelikult haiget teha – ja see on hea," rõhutab Einpalu, tuues esile inimliku külje juhtimises. Kuuskla lisab, et vaikiv tagasiside või vale ajastus võivad viia inimesed lukku ja takistada arengut.

Saade pakub taipamisi, mida juhid saavad teha juba homme teisiti – alates regulaarsetest üks-ühele vestlustest kuni teadliku sõnakasutuseni.

Saadet juhib Kaubandus.ee juht Maarit Eerme.