Tagasi 01.10.24, 16:28 Koolitaja: probleemiga töötaja ei oota juhilt lahendust, vaid midagi muud Nagu kodus, nii ka tööl: kui ma soovin saada ära kuulatud, siis lahenduste pakkumine ja isikliku kogemuse jagamine pole päris see, mida ma ootan. Aga mis on?

Helen Roots ja Ruti Einpalu. Foto: Andres Laanem

Töötaja, kellel on probleem, ootab tegelikult lihtsalt katkestamata ja hinnangutevaba ärakuulamist. Sageli on lahendused tal endal olemas või ilmuvad need rääkimise käigus. Kui juht hakkab aga oma lugu jagama, tunneme seda surumisena, tunneme, et meid ei väärtustata, meie arvamus ega tunded ei loe.

Miks see nii on? Ja miks me kipume kuulamise asemel liiga kergekäeliselt lahendusi ja nõuandeid loopima? Miks meile meeldib nii väga rääkida, et kipume olukorras, kus tuleks suu kinni pigistada ja päriselt kuulata, kogu eetri täis lobisema? Mis juhtub, kui kaldume oma otsuseid liigselt selgitama ja põhjendama? Mis on kõige sagedasemad vead, mida kuulamise juures tehakse, ja millal aktiivset kuulamist üldse praktiseerida ei maksagi?

Saates “Töö ja palk” on külas coach ja juhtimiskoolitaja Ruti Einpalu, kes annab vastused kõigile neile küsimustele ja jagab pealekauba nõuandeid, kuidas kasvatada end paremaks kuulajaks, olgu tööl või pereringis.

Vestlust veab Personaliuudiste juht Helen Roots.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun