Tagasi 24.02.25, 14:00 Värbamisest lahkumiseni – kuidas kujundada positiivne töökogemus? “Teeninduse teejuhi“ saates keskendume töötajakogemusele – kuidas seda kujundada, milliseid samme organisatsioonid astuvad ning miks on see ettevõtte edu seisukohalt kriitilise tähtsusega.

Riin Soostar ja Eve Karo. Foto: Circle K ja Tele2

Saates jagavad enda kogemusi ja teadmisi Tele2 Eesti personalijuht Eve Karo ja Circle K Eesti personalipartner Riin Soostar . Saates alustame sellest, kuidas töötajakogemuse kujundamine algab juba värbamisprotsessist ning jätkub läbi sisseelamisprogrammi, mentorluse ja pideva arengu.

Räägime sellest, kuidas tehnoloogia ja töökeskkond mõjutavad töötajate motivatsiooni ning miks on oluline, et inimesed tunneksid end väärtustatuna. „Oluline on see, et töötaja teaks, kuidas ta ettevõtte edusse panustab,“ ütleb Eve Karo.

Lisaks arutleme, kuidas lahkumisvestlused aitavad mõista, miks töötajad ettevõttest lahkuvad, ning kuidas paljud neist leiavad tee tagasi, olles saanud väärtuslikke kogemusi mujalt. Külalised jagavad ka soovitusi ettevõtetele, kes soovivad luua toetavat ja motiveerivat töökeskkonda.

Saadet juhib Maarit Eerme.