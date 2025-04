Magnetic MRO juht: välistööjõuta poleks me saanud ettevõtet teha

Lennukihooldusteenust pakkuva Magnetic MRO juht Risto Mäeots selgitab saates, et nende ettevõtet välistöötajateta poleks. Eestis pole seda teenust varem pakutud ja see on seetõttu tulnud nullist üles ehitada. Välistöötajate palkamine on üks kahest viisist vajalike oskustega töötajate puuduse leevendamiseks. Lisaks on riik tööõigust paindlikumaks muutmas, mis samuti tööturule uusi inimesi kaasata aitab.