Hakkab jälle pihta. Ehk saaks nüüd võimumäel palaganita? Oma teist töösügist alustav riigikogu koosseis võiks viimaks näidata, et rahvaesindajad annavad endast tõepoolest parima Eesti kodanike ja majanduse nimel, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Hakkab jälle pihta. Ehk saaks nüüd võimumäel palaganita?

Äripäev ei varja, et 2023. aasta kevadel Toompeale valitud seltskond on mitmes vaates valmistanud pettumuse. Valijailt kindla mandaadi saanud valitsusliit jäi algusest peale selgitustega jänni, julgete otsustega venitamises süüdistati küll opositsiooni, küll geopoliitilist seisu. Mis puutub viimast ehk üleilmseid probleeme, siis nendega tuleb paratamatult kohaneda. Ka siis, kui on raske. Küsige kriisikogemusega ettevõtjailt.

