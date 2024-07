Tagasi 08.07.24, 10:45 Lennundustehnikuid on puudu – noored ei malda kõrget palka ära oodata Ehkki hea lennundustehnik võib teenida mitmekordse Eesti keskmise palga, siis ei vali piisavalt noori seda ametit. Magnetic MRO hinnangul on nii seepärast, et hea palgani jõudmine võtab aega aastaid.

Magnetic MRO on tööandjaks 450 inimesele, neist 300 on tehniline personal. Juurde soovitakse palgata kuni 40 tehnikut.

Foto: Andras Kralla / Äripaev

Magnetic MRO personalijuht Ene Krinpus toob välja, et puudus lennundustehnikute järele on suur. Praegu oleksid nad valmis palkama juurde 30‒40 uut tehnikut.

Töötajate leidmiseks on Magnetic MRO ühes ettevõtluskõrgkooliga Mainor ning Riia transpordi ja telekommunikatsiooni instituudiga sõlminud kolmepoolse memorandumi lennundustehnikute bakalaureuseõppe väljatöötamiseks.

“Kuna tegemist on pikaajalise õppega ja koolitame inimesi nullist, siis palgad on alguses tagasihoidlikud,” sõnas Krinpus Äripäeva raadiohommikus.

Krinpuse kogemusel pelutab koolitusajal makstav palk noori tehnikuid.

“Algus on raske, aga kui on teatud oskused olemas, siis on ainult ülesmäkke minek,” sõnas Krinpus.

Ta ütles, et pärast õpet on lennundustehnikute palgad mitmekordse Eesti keskmise jagu.

Magnetic MRO on tööandja 450 inimesele, neist 300 on tehniline personal.

Intervjuus arutame veel, mida kujutab täpsemalt lennundustehniku amet ja milliseid eeldusi see nõuab.

Küsis Karl-Eduard Salumäe.

