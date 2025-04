Tagasi 24.04.25, 11:47 Tagapingi Stig Rästa riigikogu kultuurist: see on jõhker, mis seal toimub Muusik ja umbes kuu aega riigikogu liikmena tegutsenud Stig Rästa (Eesti 200) rääkis, et ta on uus ja alles õpib riigikogu kultuuri. “Ma olen natukene vaadanud neid asju ja vahepeal on ikka päris jõhker, mis seal toimub. Samas ma arvan, et ma sellele tasemele ei lasku,” ütles Rästa.

Stig Rästa esines kolmapäeval riigikogu kõnepuldist isikliku ja jõulise sõnavõtuga ÜRO naiste diskrimineerimise vastase dokumendi vastuvõtul. “Teema on tegelikult ülioluline ja see, et seal härrased tahavad seda teemat pisendada, on eriti nõme,” kommenteeris Rästa eilset esinemist täna Äripäeva raadios.

Foto: Postimees/Scanpix

Muusikuna tuntud Stig Rästa küll näeb võimalusi, kuidas Eesti kultuuritööstust edendada, aga see ei ole riigikogus üldsegi tema ainuke huvi. “Mind hakkab järjest rohkem huvitama laste ja noorte käekäik ning kuidas vabastada noored sotsiaalmeedia sõltuvusest,” rääkis Rästa Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis.

“Mulle tundub, et seal ei ole sellega tegeletud siiani kordagi. Ja kuna mul on endal kaks last, siis ma näen, kuidas nad sotsiaalmeediat kasutavad ja millist mõju see avaldab. See on lihtsalt jõhker,” ütles Rästa.

Kuula intervjuust pikemalt, kuidas Rästa näeb riigikogu tööd Rootsist tööl käies, miks ta arvab, et riigikogu meenutab kooli ja kas ta on pidanud uue töö pärast kuidagi loobuma teistest projektidest.

Küsis Kristjan Kurg.