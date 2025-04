Tagasi 28.04.25, 13:15 Andrus Durejko: noorte ambitsiooni tuleb säilitada võimalikult kaua Eesti parima juhi kandidaat Ericsson Eesti juht Sirli Männiksaar vedas esimest korda elus raadio hommikuprogrammi, kuhu valis külaliseks endise Ericcson Eesti juhi ja praeguse Eesti Energia juhi Andrus Durejko.

Eesti Energia juht Andrus Durejko käis külas oma endise kolleegi, nüüdse Ericsson Eesti juhi Sirli Männiksaare juhitud hommikuprogrammis.

Foto: Jana Palm

Noored, kes praegu tööturule jõuavad, on ambitsioonikad ja tulevad tööle, et saavutada suuri eesmärke, rääkis Durejko Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Säilitame seda ambitsiooni nii pikalt kui võimalik,” sõnas ta. “Küll me hiljem leiame neid võimalusi, et see ambitsioon muutuks teistes suundades. Nad suudavad oma ambitsiooni kanaliseerida ettevõtte jaoks kõige paremas suunas.”

Endised kolleegid arutlesid selle üle, kui raske on juhtida korraga viie erineva põlvkonna inimesi. Samuti rääkis Durejko, milliseid väärtusi ja juhtimispõhimõtteid on ta võtnud Ericssonist kaasa Eesti Energiasse ning millised oskused on talle juhtimisel abiks.

Küsis Sirli Männiksaar.