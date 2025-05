Tagasi 21.05.25, 12:18 Indrek Rahumaa: börsile minek nihkub Trumpi pärast edasi Äsja Eesti rõivatootja Baltika ostnud Indrek Rahumaa ettevõtte European Lingerie Groupi börsile minek lükkub Donald Trumpi ettearvamatute otsuste tõttu edasi.

Ettevõtja Indrek Rahumaa.

Foto: Erakogu

Rahumaa sõnul on otsustav samm planeeritud aasta teise poolde. "Me oleme siiamaani seda börsile minekut ette valmistanud, aga see nõuab päris palju juriidilist tööd. Tulenevalt eelkõige Trumpi tegevusest ja volatiilsusest oleme otsustanud tegeleda sellega aasta teises pooles," rääkis ta

Rahumaa rääkis veel ka sellest, kuidas Baltika jalule saada ning miks talle nii väga välismaal elada meeldib.

Intervjueeris Meelis Mandel.