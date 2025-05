Tagasi 30.05.25, 12:00 Noor digileiutaja pääses oma ralliäpiga Euroopa meistrivõistlustele 18aastane EBS Gümnaasiumi digitehnoloogia õpilane Joosep Planken lõi mobiilirakenduse RallyPin, mida kasutatakse eeloleval nädalavahetusel Rootsis toimuva autoralli Euroopa meistrivõistluste etapil.

EBS Gümnaasiumi digitehnoloogia õpilane Joosep Planken on ka ise rallisõitja.

Foto: Aldo Luud/Õhtuleht/Scanpix

Plankeni kinnitusel on tema lõppeesmärk jõuda pealtvaatajate elu lihtsustava ralliäpiga kindlasti ralli maailmameistrivõistluste etappidele, kuid enne seda on vaja saada võimalikult paljudele Euroopa ja kohalikele rallidele, et mobiilirakendust viimistleda.

“Ma usun, et järgmisel või ülejärgmisel aastal on võimalik rääkida juba ka WRCst,” avaldas Planken ambitsioonika plaani.

Äripäeva raadio hommikuprogrammi intervjuus rääkis Planken, kuidas tekkis ralliäpi loomise idee, kuidas täpsemalt aitab rakendus fännidel rallidel orienteeruda ja mis on olnud arendamise juures kõige keerulisem.

