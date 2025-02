Tagasi 13.02.25, 15:07 Salapära hoidev Eesti noormees pani püsti YouTube’i popi autokanali Kasutajanime Corsicar taha varjuv noor Eesti mees harib inimesi kasutute autofaktidega. Ja teeb seda edukalt.

Corsicari YouTube’i kanali leht Foto: Kuvatõmmis

Millist briti autot valmistati kuni 1967. aastani ilma elektrikaitsmeteta? Milline auto suudab sõita tagurpidi 101 km/h? Missuguse auto tootmine sõna otseses mõttes unustati lõpetada? Millisest idablokis arvukalt toodetud kaubikust pole teadaolevalt säilinud ainsatki eksemplari? Need on mõned obskuursed faktid automaailmast, mida jutuuber Corsicar on oma videotes maailmaga jaganud.

Mullu suvel laadis ta YouTube’i oma esimese autovideo, mis vastas küsimusele, millist autot on kõige rohkemate markide alt müüdud. Seda inglise keeles tükki on vaadatud nüüdseks üle 600 000 korra. Esimene 100 000 tuli umbes nädalaga. Ühesõnaga: kohe hitiks. Ilma igasuguse nähtavuse ostmise või muu taoliseta ning tegija enda suureks jahmatuseks.

Praeguseks on Corsicaril YouTube’is ligi 70 000 tellijat. Hiljuti näitas ta videos esimest korda oma nägu, kuid tema nime avalikkus ei tea. Nagu autovideote Nublu.

„Oma nime ei anna ma eales välja,“ lubab jutuuber „Autojuttude“ saates. See on Corsicari esimene eestikeelne ülesastumine. Saates kuuleb Corsicari kanali sünniloost ja tema edasistest plaanidest. Mõistagi uurime ka, kustkohast ta tarbetuid, ent inimestes huvi äratavaid autofakte üles korjab. Intervjueerib Karl-Eduard Salumäe.