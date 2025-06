Tagasi 05.06.25, 12:33 Rail Baltic avab peagi Ülemiste terminali Uuel nädalal saab avalikkus esimest korda kogemuse Rail Balticuga, kui avaneb Ülemiste terminal, ütles Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets.

Anvar Salomets veab Eesti poolelt Rail Balticu valmimist.

Foto: Liis Treimann

Salomets rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et uutel platvormidel hakkavad peatuma Elroni rongid, tuues avalikkuseni mingil määral Rail Balticu reisijakogemuse. "Annab natuke aimu, mis ootab ees," märkis Salomets.

Salomets rääkis, et praegu püsib ettevõte graafikus, mis lubab panna Rail Balticu 2030. aastal tööle. Tema sõnul on veel vaja tagada mitu eeldust, sealhulgas raha, kuid tippjuht usub, et eesmärgini jõutakse.

