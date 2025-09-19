Noor poliitvaatleja Maria Rannaväli: mida rohkem poliitikat jälgida, seda põnevamaks läheb
Sisulooja ja hiljuti suureks poliitikahuviliseks saanud Maria Rannaväli, kes jagab teadmisi ka oma jälgijatega, tõdes, et hakkas poliitika vastu tundma huvi siis, kui pidi minema esimest korda kohalike omavalitsuste valimistel hääletama.
“Siis tekkis mingisugune teatud vastutustunne, et ma lähen annan oma hääle, ja tundsin, et sellest muutub midagi või see loeb,” rääkis Rannaväli Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “See oli selline ärkamisaeg, kui nii võib öelda.”
