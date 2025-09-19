Tagasi 19.09.25, 13:34 Noor poliitvaatleja Maria Rannaväli: mida rohkem poliitikat jälgida, seda põnevamaks läheb Sisulooja ja hiljuti suureks poliitikahuviliseks saanud Maria Rannaväli, kes jagab teadmisi ka oma jälgijatega, tõdes, et hakkas poliitika vastu tundma huvi siis, kui pidi minema esimest korda kohalike omavalitsuste valimistel hääletama.

Maria Rannaväli

Foto: Helen Truuverk

“Siis tekkis mingisugune teatud vastutustunne, et ma lähen annan oma hääle, ja tundsin, et sellest muutub midagi või see loeb,” rääkis Rannaväli Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “See oli selline ärkamisaeg, kui nii võib öelda.”