Trump üritab täna Tiktoki tehingu lõpule viia

ST Sisuturundus 19.09.25, 12:32

Katus ei ole vaid maja esteetiline kroon, vaid kriitiline kaitse inimese ja vara jaoks. Vihmaveesüsteemid, lumetõkked ja turvaline ligipääs korstnale on lahendused, mille lisamine juba ehituse algfaasis võib säästa suuri summasid ning hoida ära õnnetusi.