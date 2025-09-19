Trump üritab täna Tiktoki tehingu lõpule viia

Telefonirakenduse uute omanike ringi võivad kuuluda Oracle ja Silver Lake.
Foto: AFP/Scanpix
Eesti aja järgi on täna kella 16ks kavandatud telefonikõne kahe presidendi vahel, kus arutluse alla tuleb Tiktoki USAs tegutseva haru müümine USA ettevõtetele. Trump kirjeldas eile Tiktoki tehingut kui peaaegu lõpetatut, lisades, et loodab saavutada edu ka laiemates küsimustes, nagu näiteks tollitariifid.
