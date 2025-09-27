Tagasi 27.09.25, 07:46 Dollari langus pani aasta investori spekuleerima. “Olen Ameerika turu puhul väga optimistlik” Investor Lev Dolgatsjov ütleb, et kulda investeerimiseks on ta liiga noor, ent dollari nõrgenemise riski hajutab ta spekuleerimisega. Ameerika turul ongi Dolgatsjov 50 positsiooniga.

Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime Lev Dolgatsjoviga, mida tähendab investoritele dollari nõrgenemine ja kust leida kaitset dollaririski vastu.

Foto: Liis Treimann

“Paljud mu tuttavad investorkogukonnas on alustanud USA turul panuste tegemist. Ei olda enam armunud ainult Saksamaa indeksisse DAX, kuigi ma usun, et ka sellel on potentsiaali,” nendib Lev Dolgatsjov

Dolgatsjov on isegi nõrgenenud dollari tõttu hakanud aktiivselt spekuleerima USA turul, et kaitsta enda positsioone. “Langus on pannud mind liikuma,” märgib investor.

USA turu kohta nendib Dolgatsjov, et praegu ollakse selgelt pullituru faasis. Ent börsimulli lõhkemist ei oska ette prognoosida ka aasta investoriks valitud Dolgatsjov. Ta leiab, et korrektsioone seisab veel ees ning need tulevad sügavad, aga kiired.

“Korrektsioon kestab mõni kuu ja siis järgmised aastad tõusevad hinnad uutesse tippudesse,” selgitab Dolgatsjov.

