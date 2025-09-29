Äripäev
Telli Äripäev €2.99 kuu
  • OMX Baltic−0,2%290,15
  • OMX Riga−0,25%910,41
  • OMX Tallinn−0,17%1 930,72
  • OMX Vilnius0,19%1 237,94
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,26%9 309,16
  • Nikkei 225−0,69%45 043,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,98
  29.09.25, 09:18

Investorid Inbanki emissioonist: „Ma ei ole veel nii vana, et peaksin hakkama võlakirja ostma”

Investor Toomase klubi liikmete sõnul jättis Inbank sümpaatse mulje, kuid nii mõnegi investori arvates jääb 6,25% intressimäär lahjaks.
Neljapäeval käisid Investor Toomase investeerimisklubi liikmed külas Inbankis.
  • Neljapäeval käisid Investor Toomase investeerimisklubi liikmed külas Inbankis.
  • Foto: Liis Treimann
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Börsiuudised
  23.09.25, 08:24
Inbank pakub investoritele 10aastaseid võlakirju
Inbank alustab täna võlakirjade avaliku pakkumisega, mille raames emiteeritakse 5000 tagamata allutatud võlakirja 6,25% aastase intressiga ja 10-aastase tähtajaga, teatas Inbank börsile.
Uudised
  28.09.25, 07:00
Suur vaidlus: pank küsis pärast kopsakat tagasimakset sama palju intressi
Kujutage ette olukorda, kus olete tasunud pangale suure summa, et ennetähtaegselt osa laenust tagasi maksta, kuid mõne aja pärast avastate, et intresse arvestatakse teie kontolt samas mahus nagu varem.
Saated
  23.09.25, 11:11
Inbanki finantsjuht: võlakirja intressi kujundasid kolm asja
Inbank plaanib võlakirjapakkumisega kaasata kuni 10 miljonit eurot. Firma finantsjuht Marko Varik ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et pakutava 6,25% intressi kujundasid kolm hulka informatsiooni.
  ST
Sisuturundus
  27.09.25, 12:12
Sanders Skorik: Dubais ei osteta unistusi, vaid strateegiat
Huvilised on oodatud osalema infopäevadel 1. oktoobril Tallinnas ja 2. oktoobril Tartus
“Ma ei räägi mesijuttu. Ma räägin seda, mida olen ise läbi teinud,“ ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik. Ta on teinud üle 100 tuuri Dubais – klientide nõustamisest kuni eksklusiivsete arendajasuheteni. ”Ma ei hakka müüma midagi, mida ma ise ei ostaks,“ kinnitab Skorik, kelle jaoks Dubai kinnisvaraturg pole pelgalt töö – see on isiklik teekond, mis algas investorina ja kasvas välja äriks, mis toob eestlased Araabia Ühendemiraatide päikese alla.

Laenu ennetähtaegse tagasimakse tingimused võivad olenevalt laenutüübist erineda.
Uudised
  28.09.25, 07:00
Suur vaidlus: pank küsis pärast kopsakat tagasimakset sama palju intressi
Jevgeni Kabanov mängib Balti jaamas pealtvaatajatele muusikat.
Uudised
  27.09.25, 10:07
Miljonärist moosekant: Bolti tippjuht käib sentide eest tänaval musitseerimas
Heldur Meerits noortele: armunud olete pool aastat, tehke lahusvara
Uudised
  27.09.25, 17:00
Heldur Meerits noortele: armunud olete pool aastat, tehke lahusvara
Tunnen end lõpuks õnneliku ja enesekindlana, kirjutas Helery Pops LinkedInis.
Uudised
  27.09.25, 15:05
Aasta iduinvestor valis töö riigifirmas
Civitta kaasasutaja Riivo Anton on ka Specialist VC partner ning Startup Wise Guysi investor.
Uudised
  28.09.25, 11:16
Eestlased ostsid Armeenia IT-firma ja sihivad rahvusvahelist kasvu
Panganduseksperdi Erkki Raasukese sõnul pole tal kahtlust, et keegi saab kinnisvaraarendajate kõrge intressiga võlakirjadega valusalt kõrvetada.
Börsiuudised
  26.09.25, 11:44
Erkki Raasuke kinnisvaraarendajate võlakirjadest: on vaid aja küsimus, kui see kõik tükkideks lendab
“Olen valmis tegema igasuguseid kihlvedusid”
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  PRO
TOP
  27.09.25, 06:00
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
Selles majas näiteks algavad stuudiokorterite hinnad 150 000 eurost.
  ST
Sisuturundus
  27.09.25, 12:12
Sanders Skorik: Dubais ei osteta unistusi, vaid strateegiat
Huvilised on oodatud osalema infopäevadel 1. oktoobril Tallinnas ja 2. oktoobril Tartus
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Neljapäeval käisid Investor Toomase investeerimisklubi liikmed külas Inbankis.
Investorid Inbanki emissioonist: „Ma ei ole veel nii vana, et peaksin hakkama võlakirja ostma”
Selle aasta juunis Balti börsil oma võlakirjad noteerinud kinnisvaraarendaja Everaus teatab teisipäeval teise kvartali ja esimese poolaasta vahearuande. Fotol Everausi nimel kõnelenud ja varasemast aasta investoriks tituleeritud Lev Dolgatsjov (vasakul) ning Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Laenu ennetähtaegse tagasimakse tingimused võivad olenevalt laenutüübist erineda.
Suur vaidlus: pank küsis pärast kopsakat tagasimakset sama palju intressi
Jevgeni Kabanov mängib Balti jaamas pealtvaatajatele muusikat.
Miljonärist moosekant: Bolti tippjuht käib sentide eest tänaval musitseerimas
President Maia Sandu Tegude ja Solidaarsuse Partei (PAS) liigub Moldova parlamendivalimistel võidu poole.
Moldova valimisi on võitmas euroopameelsed
Civitta kaasasutaja Riivo Anton on ka Specialist VC partner ning Startup Wise Guysi investor.
Eestlased ostsid Armeenia IT-firma ja sihivad rahvusvahelist kasvu
NATO otsus tugevdada kohalolekut Läänemere piirkonnas on tingitud Taanis aset leidnud droonisissetungidele. Fotol NATO peasekretär Mark Rutte.
NATO suurendab kohalolekut Läänemere piirkonnas
Selles majas näiteks algavad stuudiokorterite hinnad 150 000 eurost.
  ST
Sanders Skorik: Dubais ei osteta unistusi, vaid strateegiat
Huvilised on oodatud osalema infopäevadel 1. oktoobril Tallinnas ja 2. oktoobril Tartus
Panganduseksperdi Erkki Raasukese sõnul pole tal kahtlust, et keegi saab kinnisvaraarendajate kõrge intressiga võlakirjadega valusalt kõrvetada.
Erkki Raasuke kinnisvaraarendajate võlakirjadest: on vaid aja küsimus, kui see kõik tükkideks lendab
“Olen valmis tegema igasuguseid kihlvedusid”
Euro tugevnemine USA dollari suhtes võib panna löögi alla Euroopa eksportijad.
Suurpangad prognoosivad euro jätkuvat tugevnemist
Aafrika Amazoniks peetava Jumia Technologiesi aktsiad noteeriti New Yorgi börsil 2019. aasta kevadel. Nüüdseks on aktsia börsil näinud tõelisi Ameerika mägesid.
Riskantne, kuid vastupandamatu: 60% tõusnud aktsia särab Läti kolleegi portfellis
Everausi asutaja Janar Muttik
Everaus tõmbab juhatuse laiemaks
Tunnen end lõpuks õnneliku ja enesekindlana, kirjutas Helery Pops LinkedInis.
Aasta iduinvestor valis töö riigifirmas
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks

Dollari langus pani aasta investori spekuleerima. „Olen Ameerika turu osas väga optimistlik“
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Dollari langus pani aasta investori spekuleerima. „Olen Ameerika turu osas väga optimistlik“
00:00
Poliitikute töölaud: kes on kahtlane ja kes lihtsalt kaabakas?
Poliitikute töölaud
Poliitikute töölaud: kes on kahtlane ja kes lihtsalt kaabakas?
00:00
Ekspert: paaniliselt avalikkust tõrjuv ettevõtja kaotab usaldusväärsuse
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Ekspert: paaniliselt avalikkust tõrjuv ettevõtja kaotab usaldusväärsuse
Äripäeva arvamusliider: Eesti avalik diplomaatia on olnud vaid jäämäe veepealne osa
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: Eesti avalik diplomaatia on olnud vaid jäämäe veepealne osa
Noorte karmimaid tööpiiranguid on praktikas keeruline ellu viia
Hommikuprogramm
Noorte karmimaid tööpiiranguid on praktikas keeruline ellu viia
Kullafond. Everesti tipus käinud Kaspar Eevald: see mägi muudab elu
Äripäeva raadio kullafond
Kullafond. Everesti tipus käinud Kaspar Eevald: see mägi muudab elu
1
Uudised
  27.09.25, 10:07
Miljonärist moosekant: Bolti tippjuht käib sentide eest tänaval musitseerimas
2
Uudised
  28.09.25, 07:00
Suur vaidlus: pank küsis pärast kopsakat tagasimakset sama palju intressi
3
Uudised
  27.09.25, 17:00
Heldur Meerits noortele: armunud olete pool aastat, tehke lahusvara
4
Uudised
  27.09.25, 15:05
Aasta iduinvestor valis töö riigifirmas
5
  PRO
TOP
  27.09.25, 06:00
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
6
Uudised
  26.09.25, 15:40
Ekseko katkupuhang maksis Rakvere lihatööstuse endistele omanikele 7 miljonit

Uudised
  29.09.25, 10:11
Soomlased kaaluvad Otepää vineeritehase müüki
Saated
  29.09.25, 09:18
Investorid Inbanki emissioonist: „Ma ei ole veel nii vana, et peaksin hakkama võlakirja ostma”
Uudised
  29.09.25, 08:36
Moldova valimisi on võitmas euroopameelsed
Uudised
  29.09.25, 06:00
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Börsiuudised
  29.09.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Uudised
  28.09.25, 15:00
Raadiohommikus: Inbanki võlakirjad, kvantarvutid ja eestlaste lemmikaktsiad
Uudised
  28.09.25, 12:45
Nädala lood: Skeletoni supertehas toppab ja aastate suurim koondamine
Uudised
  28.09.25, 11:16
Eestlased ostsid Armeenia IT-firma ja sihivad rahvusvahelist kasvu
