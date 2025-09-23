Inbanki finantsjuht: võlakirja intressi kujundasid kolm asja

Inbank plaanib võlakirjapakkumisega kaasata kuni 10 miljonit eurot. Firma finantsjuht Marko Varik ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et pakutava 6,25% intressi kujundasid kolm hulka informatsiooni.
- Inbanki finantsjuht Marko Varik.
- Foto: Inbank
“Esimene hulk on, millised on turu intressid – mitte võib-olla need lühikesed, euribori näol, vaid pigem sellised keskpikad, millise intressimääraga on investorid valmis viieaastaseks perioodiks raha tööle panema,” ütles Varik.
Lisaks võttis Inbank
arvesse investorite riskivalmidust ning sarnaste asutuste varasemaid pakkumisi. Näiteks LHV pakkus 2023. aastal 6% ja Bigbank 6,5%. Mõlemad emissioonid olid edukad, mis näitas, et umbes selles suurusjärgus on investoritel huvi, märkis Varik.
Milliseid tegureid Inbank veel arvestas ja mida pank kaasatud rahaga teha plaanib, saab kuulata hommikuprogrammi intervjuust.
Küsis Janno Riispapp.
