“Ettevõtted majandusaruannetes ise ka tunnistasid seda, et tuli tulla hinnasurve ja konkurentsisurve tõttu hindades alla. Seal oli ka loobumisi vähem kasumlikest segmentidest,” rääkis Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.
Tema hinnangul vaatavad suured tööstussektorid praegu päris palju, kuidas restruktueerida oma ettevõtteid, vaatavad üle tootmist ja vajadusel vähendavad oma tootevalikut.
Lisaks rääkis Kõiv, milline on masina- ja metallitööstuse juhtide meeleolu, kuidas läheb elektroonikatööstuses ja kuidas nende juhid praegu majandusolukorda kirjeldavad.
Vestles Ireene Kilusk.
Masina- ja metallitööstus otsib endiselt kärpekohti, et tõsta kasumit