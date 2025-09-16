Tagasi 16.09.25, 12:46 Masina- ja metallitööstus otsib endiselt kärpekohti, et tõsta kasumit Masina- ja metallitööstuse kasumlikkus möödunud aastal küll ei kahanenud ja seisis paigal, kuid ettevõtted otsivad endiselt oma tootmises kohti, kus kokku hoida.

Foto: Liis Treimann

“Ettevõtted majandusaruannetes ise ka tunnistasid seda, et tuli tulla hinnasurve ja konkurentsisurve tõttu hindades alla. Seal oli ka loobumisi vähem kasumlikest segmentidest,” rääkis Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Tema hinnangul vaatavad suured tööstussektorid praegu päris palju, kuidas restruktueerida oma ettevõtteid, vaatavad üle tootmist ja vajadusel vähendavad oma tootevalikut.

Lisaks rääkis Kõiv, milline on masina- ja metallitööstuse juhtide meeleolu, kuidas läheb elektroonikatööstuses ja kuidas nende juhid praegu majandusolukorda kirjeldavad.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Vestles Ireene Kilusk.