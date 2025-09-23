Tagasi 23.09.25, 12:21 Analüütik: põllumajanduses on kõige lootusrikkamad piimatootjad Värskest konkurentsiraportist selgub, et põllumajanduses veavad kasvu eelkõige loomakasvatajad. Kõige optimistlikumad on seejuures piimatootjad, rääkis Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Foto: Liis Treimann

“Piimatootjatel on kokkuostuhinnad tõusnud. Hind sõltub rohkem maailmaturust kui meie kohalikust tootmisest,” rääkis Kõiv Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ta märkis, et suurtel piimatootjatel on lihtsam hakkama saada, väiksematel raskem. Kõivu sõnul on oluline ka investeeringute maht: tootmise efektiivistamine annab eelise.

Taimekasvatajad olid oma väljavaadetes aga märksa pessimistlikumad. Kõivu sõnul kurnavad neid eelkõige ilmastikuriskid. “Talivilja saak jäi oodatust väiksemaks ning külvipind tuli uuesti katta, mis tõi kaasa lisakulusid,” selgitas ta.

Teisalt on loomataudid hakanud levima, mis mõjutavad kogu sektorit. “Ka taimekasvatajad sõltuvad loomakasvatajatest, mistõttu ühe probleemid kanduvad teisele,” märkis Kõiv.

Intervjuus tuli juttu ka suurtes raskustes Eesti rõiva- ja tekstiilitööstusest ning selle väljavaadetest.

Küsis Janno Riispapp.