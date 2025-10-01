Eesti üks paremaid autovedajaid: töötegijat enam ei väärtustata
Transpordisektori üks edukamaid autovedajaid Oliver Tatar leiab, et Eestis on töötegija väärtustamine läinud kaduma. Rohkem tuleks panustada noorte kutsumusse ja elukutselise autojuhi kuvandi taastamisse, märkis ta.
Investeeringud tulevad Eestisse vaid siis, kui roheenergeetika on korras. “Me võistleme 30 sadamaga Läänemerel, innovatsioon ja keskkonnasõbralikkus loovad eelise,” rääkis Tallinna Sadama juht Äripäeva raadio saates “Juhtides tulevikku”.