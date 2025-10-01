Robert Reisman: valige valimistel juhtimiskvaliteeti!

Nende valimiste kõige tähtsamad majandusteemad on haridus ja vastuseisude lahendamine, teisisõnu juhtimiskvaliteet, kirjutab suhtekorraldaja Robert Reisman vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Alustagem sellest, et me räägime kohalike omavalitsuste valimistest ning peame mõistma, et nende mõju majandusele on teistsugune kui riigikogu valimiste puhul. Ometi on mõju olemas ja sageli pikaajaline.
Kõige suurema pikaajalise majandusliku mõjuga on haridus. Liiga paljud omavalitsused on leppinud keskpärase koolikorralduse ja -juhtimisega. Kooli kvaliteet peaks olema iga kohaliku omavalitsuse juhtimisel üks peamisi tulemusnäitajaid. Iseasi, kuidas seda mõõta.
See on investeering, mis ei anna tulemusi järgmise valimisperioodi jooksul, aga määrab ära, kas piirkond suudab 10–20 aasta pärast inimesi ja ettevõtteid hoida. Võitjaks tulevad need omavalitsused, kus sellest aru saadakse.
Teiseks on kohalikel juhtidel võtmeroll nn NIMBYismi lahendamisel. Vastuseis uutele tööstustele, tuuleparkidele või muudele arendustele ei sünni enamasti ratsionaalsetest põhjustest, vaid kogukonna varasematest haavadest ja üldisest usaldamatusest “süsteemi” vastu.
