Euroala inflatsioon kiirenes

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ütles, et avatud majanduse pikaajaline kasv saab püsida vaid siis, kui ettevõtted on konkurentsivõimelised ka väljaspool koduturgu. “Ettevõtted on tublisti pingutanud ja seda on juba statistikas näha,” lausus ta.
Eesti Panga värske prognoosi järgi tugineb Eesti majanduskasv järgmisel aastal suuresti laenurahal. See annab küll lühiajalise tõuke, kuid seab samal ajal ohtu riigi eelarve jätkusuutlikkuse. Majanduse sisemine tugevnemine jätkub aga tuleval ja ületuleval aastal.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.