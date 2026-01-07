Heidi Kakko: innovatsioon ei ole luksus, vaid juhtimisotsus

Investor ja mentor Heidi Kakko ning saatejuht Paavo Siimann.
Foto: Andres Laanem
Tema sõnul on ka väikese tiimi ja piiratud eelarvega võimalik teha otsuseid, mis hoiavad ettevõtte konkurentsivõimelisena, parandavad tootlikkust ja loovad pikaajalist väärtust.
Saates "Finantsuudised fookuses" vaatame innovatsiooni juhtimise, finantsi ja investori vaatest – ilma müütide ja üleliigse glamuurita.
Räägime, mida innovatsioon Eesti ettevõtetes tegelikult tähendab ja mis see kindlasti ei ole. Samuti arutleme, miks ei saa ka mikro- ja väikeettevõtted innovatsiooni edasi lükata. Tähelepanu all on küsimus, kust innovatsioon päriselt algab – kas juhist, klientidest, protsessidest või andmetest.
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Lisaks vaatleme, kuidas on võimalik innoveerida ilma kalli arendustiimi ja suure eelarveta ning milline roll on innovatsioonis andmetel, sealhulgas finantsnäitajatel.
Anname ülevaate innovatsiooni rahastamise võimalustest Eestis ning selgitame, mida ettevõtjad saavad teha, et innovatsioon oleks investori jaoks usutav, mitte lihtsalt hea idee.
Lõpetuseks käsitleme innovatsiooni juhtimist olukorras, kus igapäevane äritegevus nõuab suurema osa juhi tähelepanust.