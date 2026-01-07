Tagasi Heidi Kakko: innovatsioon ei ole luksus, vaid juhtimisotsus Innovatsioonist räägitakse sageli kui suurte ettevõtete või idufirmade mängumaast, kuid tegelikkuses on see eelkõige juhi teadlik valik, selgitab investor ja mentor Heidi Kakko. Finantsuudised fookuses

Tema sõnul on ka väikese tiimi ja piiratud eelarvega võimalik teha otsuseid, mis hoiavad ettevõtte konkurentsivõimelisena, parandavad tootlikkust ja loovad pikaajalist väärtust.

Saates "Finantsuudised fookuses" vaatame innovatsiooni juhtimise, finantsi ja investori vaatest – ilma müütide ja üleliigse glamuurita.

Räägime, mida innovatsioon Eesti ettevõtetes tegelikult tähendab ja mis see kindlasti ei ole. Samuti arutleme, miks ei saa ka mikro- ja väikeettevõtted innovatsiooni edasi lükata. Tähelepanu all on küsimus, kust innovatsioon päriselt algab – kas juhist, klientidest, protsessidest või andmetest.