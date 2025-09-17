Tagasi 17.09.25, 12:00 Tehinguturg on hetkel ostjate poolel, kuid ega müüjad ka papist poisid ei ole Eestis on ettevõtete müügis praegu pigem ostjate turg, neil on raha ja turg on ebastabiilne, aga ka müüjad pole papist poisid – kui hind või tingimused ei sobi, siis jääb müük ära, leidsid saatekülalised.

Ott Aava, Sass Karemäe ja Paavo Siimann.

Foto: Andres Laanem

Ettevõtte müük on omaniku jaoks sageli elu üks olulisemaid ja emotsionaalsemaid otsuseid. Ostja seevastu ei maksa kunagi emotsionaalse väärtuse eest, vaid otsib ratsionaalselt hinnatud võimalust oma äri kasvatada. Tehinguni jõudmine ei tähenda aga pelgalt hinnas kokkuleppimist – see on pikk ja mitmetahuline protsess, mis kätkeb endas nii ootamatusi kui ka keerulisi valikuid.

Seekordses saates räägime, kas praegu on pigem ostjate või müüjate turg ning millised tegurid seda mõjutavad. Arutleme, kuidas üldse ostja ja müüja teineteist leiavad, kui pikk ja keerukas on tehinguprotsess ning mis vahe on ettevõtte ja ärilise üksuse müügil. Juttu tuleb ka sellest, kuidas taustauuring ehk due diligence tegelikult välja näeb, millised punased lipud võivad ostjat eemale peletada või müügihinda vähendada ning miks tekivad hinnakäärid, mida püütakse ületada.

Lisaks uurime, kuidas hoitakse protsessi käigus konfidentsiaalsust, millal ja miks kaasatakse tehingu- ja õigusnõustajaid ning kuidas tehinguid tavaliselt finantseeritakse. Kuuleme, millised riskid kipuvad ostjate ja müüjate poolt sageli alahinnatuks jääma.

